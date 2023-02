Biathlon-WM: Doll hat Staffel-Fauxpas abgehakt

Benedikt Doll blickt nach seinem bitteren Fauxpas bei der Biathlon-WM in der Mixed-Staffel bereits wieder positiv nach vorne.

Der Schwarzwälder hatte das deutsche Quartett mit einer Strafrunde im Liegendschießen um die letzte Medaillenchance gebracht. Um auf andere Gedanken zu kommen, will er am Donnerstag einen Ruhetag einlegen, ehe am Freitag mit einer Trainingseinheit die Vorbereitung auf den Sprint beginnt.