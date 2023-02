Serie A: Neapel-Star überflügelt Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo ist zweifelsfrei für einige Superlative des Sports verantwortlich. Am vergangenen Wochenende wurde der Portugiese jedoch von Victor Osimhen in den Schatten gestellt.

Am vergangenen Wochenende bezwang Napoli Spezia Calcio auswärts mit einem klaren 3:0 . Victor Osimhen und Khvicha Kvaratskhelia sorgten quasi im Alleingang für den nächsten großen Schritt in Richtung Scudetto.

Osimhen fliegt über alle hinweg

Für den SSC Neapel steht in zwei Wochen der Champions-League-Kracher gegen die Eintracht aus Frankfurt an. In Randal Kolo Muani steht ihm ein ähnlicher Spielertyp in ebenso bestechender Verfassung gegenüber. Die aktuelle Form der beiden lässt also auf eine brisante Partie im Achtelfinale der Champions League hoffen.