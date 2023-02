Krebs nicht erkannt? Stuttgart-Coach Aleksandersen verklagt Ärzte wegen Fehldiagnose

Aleksandersen verklagt norwegische Ärzte

„Das, was mich umtreibt, ist der Sommer 2017. Ich ging damals auf Aukra (Ort in Norwegen, Anm.d.Red.) zu meinem Arzt und machte eine Prostata-Vorsorgeuntersuchung, weil ich irgendwie verunsichert war. Aber es kam nichts dabei heraus“, beginnt Aleksandersen.

Er fügt an: „Letzten Sommer, auf meinem Weg zurück nach Stuttgart, sagten mir meine Ärzte in Norwegen, dass ich nun alle meine bisherigen Tests auf einer Website abrufen könne, also auch jenen von 2017. Ich schaute nach und sah, dass ein spezieller Wert, der PSA-Wert, damals bei 25 lag. Wenn man gesund ist, liegt der Wert bei null bis 3,1. Ich muss also damals schon Krebs gehabt haben. Aber niemand hat es bemerkt.“