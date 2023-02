Medien: Durant vor Wechsel zu Suns - Westbrook verlässt L.A.

In der NBA bahnt sich ein neuer Blockbuster-Deal an. Superstar Kevin Durant steht offenbar vor einem Wechsel von Brooklyn nach Phoenix.

Los Angeles (SID) - In der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA bahnt sich ein neuer Blockbuster-Deal an. Superstar Kevin Durant steht offenbar vor einem Wechsel von den Brooklyn Nets zu den Phoenix Suns. Das berichten US-Medien wie ESPN am Donnerstag.