NBA: Trade-Hammer! Kevin Durant verlässt die Brooklyn Nets - neues Superteam

Kevin Durant verlässt die Brooklyn Nets am letzten Tag des Wechselfensters in der NBA. In einem irren Trade geht der Superstar zu einem neuen Superteam.

Am letzten Tag des Wechselfensters in der NBA wurde der Wunsch des 34-Jährigen damit erfüllt. Er hatte in der Vergangenheit immer wieder seine Wechselabsichten bei den Franchise-Bossen hinterlegt. Als am vergangenen Sonntag Kyrie Irving bereits die Nets in Richtung Dallas verließ, untermauerte Durant erneut seinen Wunsch. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NBA)