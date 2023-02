Anzeige

AEW Dynamite: Tiefschlag für populäres Kult-Duo Tiefschlag für populäres Kult-Duo

Anthony Bowens (im Bild) und Max Caster von The Acclaimed verloren bei AEW Dynamite ihre Titel © AEW

Martin Hoffmann

The Acclaimed verlieren bei AEW Dynamite auf unfaire Weise ihre Tag-Team-Titel gegen zwei Legendensöhne. Auch die World-Title-Fehde läuft heiß.

In den vergangenen Monaten haben sie sich von aufstrebenden Eigengewächsen zum größten Kassenschlager bei WWE-Rivale AEW gemausert - nun ist ihr erstes großes Hoch vorbei.

Im Hauptkampf der aktuellen Ausgabe der TV-Show Dynamite verlor das Kult-Duo The Acclaimed die Tag-Team-Titel, anstelle von Max Caster und Anthony Bowens treten zwei zuletzt ebenfalls hervorstechende Legendensöhne. (NEWS: Alles zum Thema AEW)

Anzeige

Austin und Colten Gunn, Söhne von WWE Hall of Famer Billy Gunn, holten sich auf unfaire Weise die Gürtel von ihren Rivalen, die ironischerweise mit dem eigenen Papa verbündet sind (“Scissor me, Daddy Ass!“).

„Sami Zayn muss Roman Reigns bei WrestleMania pinnen - alles andere wird misslingen“: Heelturn - der SPORT1 Wrestling Podcast - die aktuelle Folge auf SPORT1, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt

The Gunns entthronen The Acclaimed unfair

Die von The Acclaimed und anderen Publikumslieblingen als „Ass Boys“ verspotteten Gunns sind bei AEW auf über einem Jahr auf dem aufsteigenden Ast, ihr Titelgewinn kommt nicht unerwartet, kam nun aber auf kontroverse Weise zustande.

Am Ende des Matches ging der Ringrichter k.o. und sah so nicht, wie die Gunn-Söhne die Titelgürtel als Waffe zum Einsatz brachten, auch der herbeieilende Billy konnte seine Söhne nicht stoppen und wurde letztlich selbst k.o. geschlagen.

Am Ende schlug Colten Bowens, als der eigentlich den Sieg im Sack gehabt hätte, Austin rollte ihn ein, sicherte sich damit das erste Titelgold für die neue Gunn-Generation, die damit an ein reiches Erbe anknüpft.

Austin und Colten Gunn: Vater Billy bei WWE in der Hall of Fame

Papa Billy war bei WWE Teil von insgesamt drei erfolgreichen Tag Teams (The Smoking Gunns, The New Age Outlaws, Billy & Chuck) und hielt mit seinen Partnern (Drehbuch-Bruder Bart Gunn, Road Dogg, Chuck Palumbo) insgesamt zehnmal Titelgold.

Während der legendären Attitude Era war Billy auch als Einzelwrestler aktiv und rivalisierte unter anderem mit Dwayne „The Rock“ Johnson, in die Hall of Fame zog er als Mitglied der Kult-Gruppierung D-Generation X um den heutigen WWE-Kreativchef „Triple H“ Paul Levesque ein. (Kult und Tragödie der DX: Zwei Gründungsmitglieder sind früh verstorben)

Anzeige

Folgen Sie den SPORT1-Wrestlingexperten Martin Hoffmann (@Wrestlerzaehler) und Marcus Hinselmann (@heelturnmarcus) auf Twitter

Bei AEW - wo Billy auch hinter den Kulissen arbeitet - tragen seine Söhne Colten (31) und Austin (28) nun sein Vermächtnis weiter, wenn auch offiziell als Rivalen. Über eine Wiedervereinigung wird spekuliert, seit die ehemals mit The Acclaimed verbündeten Gunn-Söhne wieder mit Bowens und dem für seine frechen Raps bekannten Caster (Sohn von NFL-Legende Rich Caster) über Kreuz sind. Bislang ist es nicht passiert.

Die Gunns und The Acclaimed - zuletzt die erfolgreichsten Merchandise-Verkäufer bei AEW - dürften auf ein Rückmatch beim Pay Per View Revolution am 5. März zusteuern. Es bleibt abzuwarten, ob The Acclaimed dann wieder triumphieren werden oder eine längere Regentschaft der Gunns folgen wird.

AEW Dynamite - die weiteren News und Highlights:

Für Revolution nun offiziell ist das 60-minütige Iron Man Match zwischen World Champion MJF und Herausforderer Bryan Danielson.

Der ehemalige Daniel Bryan von WWE meisterte bei Dynamite auch die letzte von fünf an ihn gestellten Herausforderungen und bezwang den von MJF als Söldner engagierten Mexikaner - trotz zahlreicher Versuche von MJF, es zu verhindern, unter anderem ließ er ihn auch in seiner Umkleidekabine einsperren, um es überhaupt gar nicht erst zu dem Match zu schaffen. (HINTERGRUND: Darum wechselte Bryan Danielson von WWE zu AEW)

Danielson befreite sich und rang Rush, zum Preis weiterer Schädigung seiner angeschlagenen Schulter, die in dem Kampf gegen MJF eine zentrale Rolle spielen dürfte. MJF ging auch selbst nochmal auf Danielson los.

Wissenswertes zum Thema Wrestling:

Anzeige

Zu Beginn der Show hatte MJF auch selbst mal wieder ein seltenes TV-Match bestritten und sich gegen einen aufstrebenden Jungstar bewiesen: Er besiegte in einem sehenswerten Schlagabtausch das japanische Ausnahmetalente Konosuke Takeshita, dem eine große Zukunft bevorzustehen scheint.

Ein weiteres Titelmatch gab es derweil schon jetzt: The Elite (Kenny Omega und The Young Bucks) verteidigten ihre Trios-Titel in einem Move-Spektakel gegen Independent-Veteran AR Fox und die Nachwuchstalente Top Flight (Darius und Dante Martin) - die in nicht allzu ferner Zukunft auch heiße Kandidaten für eine Tag-Team-Titelregentschaft sein werden.

Die Ergebnisse von AEW Dynamite am 8. Februar 2023:

Non Title Match: MJF besiegt Konosuke Takeshita

Anzeige

Non Title Match: Jamie Hayter besiegt The Bunny

Guntlet Challenge: Daniel Garcia besiegt Ricky Starks

Bryan Danielson besiegt Rush

AEW World Trios Title Match: The Elite (c) besiegen AR Fox & Top Flight