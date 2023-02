Hockey-Weltmeister Oruz: „Weiter wie auf Wolke sieben“

Hockey-Nationalspieler Timur Oruz freut sich über die erhöhte mediale Präsenz seiner Sportart im Anschluss an den überraschenden Weltmeister-Titel. „Wir genießen einfach die Aufmerksamkeit im Hier und Jetzt. Das ist etwas Positives, von dem wir wollen, dass es langfristig anhält“, sagte der 28 Jahre alte Mittelfeldspieler dem SID am Mittwoch.

Unter anderem diese Events wollen Oruz und seine Teamkollegen in der kommenden Zeit nutzen, um die Aufmerksamkeit der Randsportart auch langfristig weiter zu erhöhen. "Wir wollen zeigen, dass wir sehr nahbare Weltmeister sind, anders als vielleicht andere Weltmeister in diesem Land." Gerade in Bezug auf die kommende Heim-Europameisterschaft in Mönchengladbach (18. bis 27. August) sei es das Ziel, "den Aufschwung mitzunehmen - damit wir da immer ein volles Stadion haben".