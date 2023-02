Bundesliga: RB Leipzig – 1. FC Union Berlin (Samstag, 18:30 Uhr)

Angesichts der guten Heimstatistik (7-2-0) dürfte RB Leipzig selbstbewusst antreten. Die Angriffsreihe der Gastgeber lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 39 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Der bisherige Ertrag der Mannschaft von Marco Rose in Zahlen ausgedrückt: zehn Siege, sechs Unentschieden und drei Niederlagen. RB tritt mit einer positiven Bilanz von elf Punkten aus den letzten fünf Spielen an.