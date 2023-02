Bundesliga: 1. FSV Mainz 05 – FC Augsburg (Samstag, 15:30 Uhr)

Der FC Augsburg trifft am Samstag (15:30 Uhr) auf den 1. FSV Mainz 05. Zuletzt kassierte der FSV eine Niederlage gegen den 1. FC Union Berlin – die achte Saisonpleite. Am Freitag wies der FCA Bayer 04 Leverkusen mit 1:0 in die Schranken. Im Hinspiel hatte Mainz die Nase vorn und feierte einen knappen 2:1-Sieg.