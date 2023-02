Bundesliga: TSG 1899 Hoffenheim – Bayer 04 Leverkusen (Samstag, 15:30 Uhr)

In den letzten neun Spielen sprang für Hoffenheim nicht ein Sieg heraus. Gegen Bayer 04 Leverkusen soll sich das ändern. Die TSG 1899 Hoffenheim erntete am letzten Spieltag nichts und ging mit 2:5 als Verlierer im Duell mit dem VfL Bochum 1848 hervor. Am letzten Freitag verlief der Auftritt von Bayer ernüchternd. Gegen den FC Augsburg kassierte man eine 0:1-Niederlage. Die TSG hatte im Hinspiel bei Leverkusen die Nase klar mit 3:0 vorn gehabt.