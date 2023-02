3. Liga: SV 07 Elversberg – VfB Oldenburg (Samstag, 14:00 Uhr)

SV 07 Elversberg will die Erfolgsserie von drei Siegen gegen VfB Oldenburg ausbauen. Am Samstag wies Elversberg den 1. FC Saarbrücken mit 4:0 in die Schranken. Gegen den TSV 1860 München war für Oldenburg im letzten Spiel nur ein Unentschieden drin. Im Hinspiel hatte SV 07 Elversberg bei VfB Oldenburg die volle Punktzahl eingefahren (3:2).