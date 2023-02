2. Liga: 1. FC Nürnberg – SSV Jahn Regensburg (Samstag, 13:00 Uhr)

Gegen den 1. FC Nürnberg soll dem SSV Jahn Regensburg das gelingen, was den Gästen in den letzten sechs Spielen verwehrt blieb – die optimale Punkteausbeute. Der Club musste sich am letzten Spieltag gegen SpVgg Greuther Fürth mit 0:1 geschlagen geben. Der SSV erntete am letzten Spieltag nichts und ging mit 1:3 als Verlierer im Duell mit DSC Arminia Bielefeld hervor. Beide Teams gingen im Hinspiel mit einer Nullnummer auseinander. Hoffentlich haben die Zuschauer diesmal mehr Gründe zum Jubeln.