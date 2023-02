Ski alpin: Elena Fanchini im Alter von 37 Jahren gestorben

Elena Fanchini ist an Krebs gestorben © AFP/SID/TIZIANA FABI

Die italienische Skirennläuferin Elena Fanchini ist nach langem Kampf gegen den Krebs im Alter von 37 Jahren gestorben. Das teilte der italienische Skiverband FISI am Mittwoch mit. Die Speed-Spezialistin gewann 2005 WM-Silber in der Abfahrt. In dieser Disziplin feierte sie auch ihre zwei Weltcupsiege.