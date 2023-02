DFB-Pokal: Joker Reus rettet den BVB im hitzigen Pokalderby

Der BVB kämpft sich in Bochum ins Pokal-Viertelfinale. Ein Ausflug von VfL-Keeper Riemann geht schief - später entscheidet Marco Reus als Joker das spannende Duell.

Borussia Dortmund hat sich ins Viertelfinale des DFB-Pokals geschossen - aber was war das für eine hartes Stück Arbeit! Die Elf von Trainer Edin Terzic setzte sich im hitzigen Revierderby beim VfL Bochum mit 2:1 (1:0) durch.

„Es war das erwartet enge und intensive Spiel, sagte BVB-Trainer Edin Terzic im ZDF . „Wir haben es verpasst, klarer in Führung zu gehen, dann wird es natürlich eng. Wir sind sehr glücklich mit dem Sieg.“

Von Beginn an zeigte der Gastgeber, dass er keinesfalls gewillt war, den Schwarzgelben das Leben leicht zu machen. Die VfL-Profis zwangen dem BVB ihr zweikampfbetontes Spiel auf und ließen kaum einmal Raum für deren technische Vorteile. (NEWS: Alle aktuellen Infos zum DFB-Pokal)

Als die beiden Teams schon fast in der Halbzeitpause waren, schlug der BVB doch noch zu - unter gütiger Hilfe von Manuel Riemann.

Kobel rettet zwei Mal

Der VfL-Keeper machte einen Ausflug aus seinem Sechzehner und drosch den Ball flach Richtung Mittelkreis. Dort stand Emre Can, der das Geschenk dankend annahm und die Kugel aus 50 Metern in den verwaisten Bochumer Kasten beförderte. (Can mit emotionalem Jubel)