Tragischer Tod! Ehemaliger Skistar Elena Fanchini stirbt mit nur 37 Jahren an Krebs

Elena Fanchini stirbt mit nur 37 Jahren. Die ehemalige Abfahrtsspezialistin war noch im April 2020 in einem Weltcuprennen gestartet.

Elena Fanchini ist mit nur 37 Jahren gestorben, das gab der italienische Wintersportverband bekannt. Demnach erlag Fanchini in ihrem Haus in Solato einem Krebsleiden. Sie hinterlässt unter anderem ihre beiden Schwestern Nadia und Sabrina.

Bei der Heim-Weltmeisterschaft in Bormio gewann sie 2005 Silber. „Diese Tage habe ich als die schönsten meines Lebens in Erinnerung“, erzählte sie der Gazzetta dello Sport. „Es war alles Magie.“ Zudem siegte sie zwei Mal in einem Weltcuprennen.