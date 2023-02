Youth League: Eintracht Frankfurt scheidet mit Klatsche aus

Die U19 von Eintracht Frankfurt kassiert in der Youth League eine deutliche Niederlage und scheidet in der Playoff-Runde aus.

Die Mannschaft von Trainer Ervin Skela unterlag dem AZ Alkmaar in der Playoff-Runde mit 0:5. Schon nach drei Minuten fiel das erste Gegentor. Zur Halbzeit lagen die Youngster der Eintracht mit 0:2 zurück, eine Aufholjagd blieb aber aus.

Auch, weil Dario Gebuhr in der 64. Minute die Rote Karte sah und die Frankfurter in der Folge in Unterzahl agieren mussten. Bester Mann bei Alkmaar war Mexx Meerdink, der einen Dreierpack erzielen konnte.