Super Bowl LVII: Absurde Ticketpreise für Eagles vs. Chiefs

Die Preise der Tickets für den Super Bowl liegen einmal mehr in einer absurden Höhe. Die Preisspanne für die Tickets ist enorm. Für die besten Plätze greifen einige Liebhaber sehr tief in die Tasche.

Am kommenden Wochenende findet in Phoenix, Arizona der Super Bowl LVII statt. Die Kansas City Chiefs stehen den Philadelphia Eagles gegenüber. Das größte Sportereignis der Welt wird auch in diesem Jahr wieder für viele Football-Enthusiasten der wichtigste Tag des Jahres werden.