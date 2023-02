Schröder reagiert auf Streich-Wutanfall - Effenberg fordert Regeländerungen

Der Vulkan Christian Streich ist am Samstag wieder ausgebrochen.

„Da hat er absolut einen Punkt“, bekannte Schröder im STAHLWERK Doppelpass bei SPORT1 . „Die erste Szene ist mir auf dem Platz durchgehangen. In der zweiten Szene findet ein ähnliches Vergehen statt.“

Schröder nimmt Streich in Schutz

Der Referee nahm sogar den Freiburger Coach noch in Schutz: „Streich ist sehr emotional. Emotionen sind okay, so lange sie nicht unsportlich werden. Wir wollen nicht die Emotionen verbannen. Wir wollen im Fußball auch wieder konsequent Unsportlichkeiten ahnden.“