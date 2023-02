Zwölftes WM-Gold: Röiseland stellt Neuner-Rekord ein

Gesamtweltcupsiegerin Marte Olsbu Röiseland hat sich mit dem norwegischen Triumph in der Mixed-Staffel zur Rekordweltmeisterin gekrönt.

Gesamtweltcupsiegerin Marte Olsbu Röiseland hat sich mit dem norwegischen Triumph in der Mixed-Staffel zur Rekordweltmeisterin gekrönt. Mit ihrer zwölften Goldmedaille schloss die 32-Jährige am Mittwoch in Oberhof zu Magdalena Neuner auf, die seit 2012 allein die Bestmarke bei den Frauen innehatte.