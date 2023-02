Schalke 04 stürmt Richtung Spitze

Der FC Schalke 04 präsentiert sich in der Virtual Bundesliga seit Wochen von seiner besten Seite. Dadurch winkt den Königsblauen in FIFA 23 nicht nur die Playoff-, sondern gar die direkte Final-Teilnahme.

In dieser Woche hatte die Nord-West-Division der VBL Club Championship ein ganz besonderes Spektakel zu bieten. In Form eines Dreifachspieltages wurde der Endspurt der regulären Saisonphase quasi eingeläutet, noch bevor in den Playoffs sowie dem Grand Final schließlich der neue deutsche Meister ausgespielt wird.