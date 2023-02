Geiger, Frenzel und Rydzek fehlen in Schonach

Die Nordischen Kombinierer Vinzenz Geiger, Eric Frenzel und Johannes Rydzek verzichten am Wochenende auf die WM-Generalprobe in Schonach.

Die Nordischen Kombinierer Vinzenz Geiger, Eric Frenzel und Johannes Rydzek verzichten am Wochenende auf die WM-Generalprobe in Schonach. Die drei Team-Olympiasieger von 2018 werden sich stattdessen bei reduzierter Belastung in Oberstdorf auf die Titelkämpfe in Planica (21. Februar bis 5. März) vorbereiten, teilte der Deutsche Skiverband mit.