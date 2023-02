Anzeige

DFB-Pokal heute LIVE: VfL Bochum - Borussia Dortmund, 1. FC Nürnberg - Fortuna Düsseldorf im TV, Stream, Ticker Wer siegt im Revier-Derby?

Bayern-Verfolger? Terzic: "Sind Dortmund-Jäger!"

SPORT1

Im DFB-Pokal stehen am Mittwoch die letzten zwei Partien auf dem Programm. Der 1. FC Nürnberg empfängt im Achtelfinale Fortuna Düsseldorf, Borussia Dortmund trifft auf seinen Revier-Nachbarn VfL Bochum.

Das Achtelfinale im DFB-Pokal ist in vollem Gange: Am Mittwochabend werden die letzten beiden Viertelfinalisten gesucht.

Los geht es ab 18 Uhr mit der Achtelfinalpartie 1. FC Nürnberg gegen den Fortuna Düsseldorf. (DFB-Pokal: 1. FC Nürnberg - Fortuna Düsseldorf, ab 18 Uhr im LIVETICKER)

Anzeige

DFB-Pokal heute: VfL Bochum - Borussia Dortmund

Im Anschluss fordert der VfL Bochum seinen Revier-Nachbarn Borussia Dortmund heraus, will die Schwarz-Gelben seine Heimstärke spüren lassen und im Achtelfinale des DFB-Pokals forsch zu Werke gehen. (DFB-Pokal: VfL Bochum - Borussia Dortmund, ab 20.45 Uhr im LIVETICKER)

„Wir brauchen die Balance und einerseits Stabilität, aber ohne Mut und Risiko werden wir mit Sicherheit keine Chance haben“, sagte Trainer Thomas Letsch vor dem Derby.

„Wir dürfen nicht den Fehler machen, dass wir uns verstecken. Der Sicherheitsgedanke hier in einem Heimspiel im Achtelfinale wäre der falsche Ansatz“, fügte der 54-Jährige an, der mit seinem Team zuletzt in der Bundesliga fünf Siege in Folge im Ruhrstadion feierte.

Mit Blick auf das Budget und den Kaderwert sei der VfL zwar „das vermeintlich kleinste Licht in der Liga, aber wir zeigen, dass es keine Rolle spielt, wenn wir als Mannschaft funktionieren“, sagte Letsch. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan des DFB-Pokals)

Am Samstag hatte Bochum die TSG Hoffenheim 5:2 besiegt und peilt nun wie im Vorjahr den Viertelfinaleinzug im Pokal an. Notfalls auch per Elfmeterschießen. „Wenn wir unterschreiben könnten, dass wir ins Elfmeterschießen gehen, hätte ich nichts dagegen“, sagte Letsch.

BVB-Coach hat gehörigen Respekt vor Bochum

Kein Wunder, dass BVB-Trainer Edin Terzic mit einer gehörigen Portion Respekt in den Pokal-Kracher bei den heimstarken Bochumer geht: „Zu Hause treten sie sehr stark und dominant auf. Man merkt, was dieses Stadion für eine Energie entwickeln kann.

Anzeige

Um das Revierderby zu gewinnen, brauche es laut Terzic „das gleiche Selbstvertrauen und die gleiche Klarheit“ wie in den letzten Spielen: „Dann haben wir eine große Chance auf die nächste Runde.“

Der BVB hat alle vier Ligaspiele zum Start ins Jahr gewonnen, zuletzt gab es ein überzeugendes 5:1 gegen den SC Freiburg inklusive Tor-Premiere von Stürmer Sebastien Haller. „Wir tauschen uns jeden Tag aus und dann entscheiden wir, für wie viele Minuten es reicht“, sagte Terzic über den von einer Hodenkrebserkrankung genesenen Ivorer.

Das Aufeinandertreffen von Nationalspieler Nico Schlotterbeck und seinem Bruder Keven sieht Terzic als Extra-Motivation für seinen Innenverteidiger. „Wenn ich jeden Tag sehe, wie sehr Nico gewinnen will, bin ich mir zu 100 Prozent sicher, dass es früher im Kinderzimmer auch so war“, sagte Terzic, der in Bochum Sportwissenschaften studiert hat.

DFB-Pokal LIVE: Hier können Sie Bochum - Dortmund verfolgen

TV: ZDF, Sky

ZDF, Sky Stream: Sky Go

Sky Go Ticker: DFB-Pokal Liveticker auf SPORT1.de

DFB-Pokal am Mittwoch: 1. FC Nürnberg - Fortuna Düsseldorf

Der viermalige Pokalsieger 1. FC Nürnberg sehnt sich vor dem Zweitligaduell im Achtelfinale mit Fortuna Düsseldorf nach dem großen Pokal-Coup. (DFB-Pokal: 1. FC Nürnberg - Fortuna Düsseldorf, ab 18 Uhr im LIVETICKER)

„Es geht um viel Geld, um ein Ausrufezeichen und um ein Erfolgsergebnis, das wir alle brauchen“, sagte Trainer Markus Weinzierl über das Spiel am Mittwoch (18.00 Uhr/Sky). Der Club ist mit zwei 0:1-Niederlagen in der Liga ins Jahr gestartet.

Auch Weinzierl, der erst seit Oktober im Amt ist, steht bereits in der Kritik. „Ich habe mir angewöhnt, nichts zu lesen und mir das nicht zu Herzen zu nehmen. Ich gebe jeden Tag mit der Truppe alles“, betonte der 48-Jährige, der den 1. FCN im Pokal erstmals seit 2011 unter die besten acht Mannschaften führen will.

Anzeige

Die unglückliche Derbypleite in Fürth „haben wir verdaut“, behauptete Weinzierl: „Es geht besser, wir können es besser. Das müssen die Jungs jetzt auch in einer Stresssituation auf den Platz bringen. Entscheidend ist, dass wir mutig agieren.“ Dieses Thema diskutiere er „schon lange“ mit seinem Team, betonte der Coach.

Düsseldorf, wo Nürnberg Mitte Oktober gewonnen hatte (1:0), sieht Weinzierl als „schweren Gegner mit individueller Qualität. Aber es ist kein Erstligist und eine Aufgabe, bei der wir uns große Chancen ausrechnen, weiterzukommen.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zum DFB-Pokal)

Fortuna-Trainer träumt vom Pokalfinale

Fortuna-Coach Daniel Thioune träumt sogar vom Pokalfinale und muss gegen den Club personell etwas umplanen, nachdem es neue Ausfälle gibtm aber zum Glück auch ein paar Spieler in den Kader zurückkehren.

„Es sind ein paar Jungs zurückgekehrt. Marcel Sobottka, Dawid Kownacki und Christoph Klarer werden wieder im Kader sein. Nicht zur Verfügung stehen Matthias Zimmermann und Michal Karbownik“, sagte der Trainer auf der Pressekonferenz.

Benjamin Böckle könnte Karbownik ersetzen. Tim Oberdorf wird wohl wie zuletzt Zimmermanns Position einnehmen. Egal, welche Startelf auf dem Platz stehen wird, das Viertelfinale ist und bleibt das Ziel. „Es ist eine große Chance, im DFB-Pokal zu den letzten acht zu gehören. Wir können da Euphorie entfachen“, so Thioune.

Persönlich ist Thioune im Pokal extrem ehrgeizig. „Ich habe alle Pokalrunden schon mal gespielt - außer das Finale. Ich will maximalen Erfolg haben und eines Tages nicht nur um Punkte in Berlin spielen, sondern um einen Titel“, träumt der Düsseldorfer Trainer groß.

DFB-Pokal LIVE: Hier können Sie Nürnberg - Düsseldorf verfolgen

---

Anzeige