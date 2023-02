"Fußball, Bratwurst und Bier“ - Mara Pfeifer über die Verzahnung von Alkohol, Sportwetten und Fußball

Mara Pfeiffer beleuchtet in ihrer Kolumne einen besonderen Fanclub des FC. St. Pauli © SPORT1-Grafik: Imago/Privat/SPORT1

Michael Krause gehört zu den „Braun-weißen Kaffetrinker*innen“, einem Fanclub des FC. St. Pauli. Mit Wortpiratin Mara Pfeiffer spricht Krause über die enge Verzahnung von Alkohol, Sportwetten und Fußball sowie das „Trockendock I“, einen Stand am Millerntor, der nur alkoholfreie Getränke anbietet.

Wenn Michael Krause von seiner Fußballleidenschaft spricht, beschreibt er in der Rückschau Dinge, die vielen Fans bekannt vorkommen dürften. Vor den Heimspielen haben der St.-Pauli-Fan und seine Leute sich meist in der Kneipe getroffen, um schon mal vorzuglühen, also: das eine oder andere Bier zu trinken.