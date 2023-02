2. Liga: "Empfindliche Geldstrafen" für HSV-Profis nach Straßenrennen-Wirbel

Zwei Spieler des HSV sind in einen Autounfall verwickelt und begehen Unfallflucht. Der Klub teilt nun die Strafe für das Duo mit.

Der Zweitligist Hamburger SV hat gegen seine Spieler Jean-Luc Dompe (27) William Mikelbrencis (18) nach dem Wirbel über ein mutmaßlich illegales Straßenrennen mit Unfallfolge „empfindliche Geldstrafen“ verhängt. Das teilten die Hanseaten am Mittwoch mit. Die beiden Franzosen nahmen zudem nicht am Mannschaftstraining teil.

„Wir haben mit Jean-Luc und William gesprochen und beiden unmissverständlich gesagt, dass wir ihr Verhalten für absolut verantwortungslos halten und sie eine entsprechende Sanktion in Form einer empfindlichen Geldstrafe erwartet“, sagte Klub-Vorstand Jonas Boldt. (DATEN: Die Tabelle der 2. Bundesliga)

Bei der "Festlegung des Strafmaßes seien auch die Ergebnisse der polizeilichen Ermittlungen von großer Bedeutung", hieß es in einer Mitteilung.

HSV-Profis begehen Unfallflucht

Der Autounfall ereignete sich am Montagabend in der Nähe des Hamburger Hafens. Nach Klubangaben war Dompe „direkt verwickelt“, Mikelbrencis „als Beifahrer eines anderen Fahrzeugs in der Nähe“ zugegen.