HBL startet mit WM-Rückenwind in Saison-Endspurt

"Wir haben lange mit den Coronaauswirkungen gekämpft, aber ich gehe davon aus, dass die Hallen ab Donnerstag proppevoll sind", so Bohmann im Rahmen der SID Mixed Zone am Rande der Auslosung für das Final Four im DHB-Pokal in Köln. Die Rückmeldungen aus den Klubs seien positiv. "Am Markt ist die Stimmung ziemlich euphorisiert. Der Handball spielt eine große Rolle. Das merken wir an der Sponsoringnachfrage und auch an der Ticketnachfrage."