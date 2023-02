Eisenstangen-Opfer zurück im Nationalteam

15 Monate nach dem tätlichen Angriff gegen ihre Person steht Kheira Hamraoui kurz vor der Rückkehr in die französische Fußball-Nationalmannschaft.

Die 33 Jahre alte Mittelfeldspielerin wurde in den Kader für die Freundschaftsspiele gegen Dänemark, Uruguay und Norwegen (15. bis 21. Februar) berufen, wie Nationaltrainerin Corinne Diacre am Mittwoch erklärte.

Hamraoui, die letztmals im Februar vergangenen Jahres im französischen Kader stand und seitdem nicht mehr berücksichtigt wurde, war am 4. November 2021 vor den Augen ihrer damaligen Teamkollegin Aminata Diallo von zwei Männern mit Eisenstangen angegriffen worden. Beide Spielerinnen konkurrierten bei Paris St. Germain um den gleichen Platz im Team. Hamraoui erlitt bei dem Angriff laut ihrem Anwalt "erhebliche physische und psychische Schäden".

Diallo, die von mehreren anderen Verdächtigen als Auftraggeberin des Angriffs bezeichnet wurde, hatte nach ihrer Festnahme fünf Tage in Untersuchungshaft verbracht. Sie bestreitet jegliche Beteiligung an dem Angriff, die Gerichtsverhandlungen dauern an. Ihr Vertrag bei PSG wurde nicht verlängert.