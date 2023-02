Anzeige

Biathlon-WM: Mixed-Staffel mit Voigt, Herrmann-Wick live im TV, Stream und Ticker WM-Auftakt! Mixed-Staffel will glänzen

Wegen Weihnachtsgeschenk: So kam Dahlmeier zum Biathlon

Die Medaillenjagd kann beginnen: Das deutsche Team will mit einem Podestplatz in der Mixed-Staffel gleich in den Flow kommen. Die Heim-WM soll einen neuen Biathlon-Boom auslösen.

Es geht los: Heim-WM im Biathlon!

Die deutsche Mannschaft will in der Mixed-Staffel mit einem starken Ergebnis in die Wettkämpfe von Oberhof starten. Vanessa Voigt, Denise Herrmann-Wick, Benedikt Doll, Roman Rees gehen an den Start (ab 14.45 Uhr im LIVETICKER).

„Wenn es frühzeitig gute Ergebnisse gibt, macht das etwas mit einer Mannschaft“, sagte Sportdirektor Felix Bitterling im SID-Interview: „Dann ist es wie eine Schneelawine, die anfängt zu rollen, immer massiver und stabiler wird. Es ist ein Ziel, dass wir in diesen Flow reinkommen.“

Biathlon-WM 2023: Mixed-Staffel mit Herrmann-Wick

Anders als bei der vergangenen WM in Pokljuka und den Olympischen Spielen in Peking soll in Oberhof gleich im ersten Rennen mit Edelmetall die Initialzündung her.

„Wir wollen zu Hause eine große Rolle spielen und nicht die anderen gewinnen sehen“, betonte Bitterling: „Aber die Mixed Staffel ist das härteste Rennen überhaupt. Wir haben bis zu acht Mannschaften, die sowohl bei Frauen als auch Männern top aufgestellt sind. Es kann in beide Richtungen gehen.“ Eine Medaillenvorgabe gibt es nicht. „Wir wollen auf keinen Fall dieses Rückwärtszählen“, erklärte der Sportdirektor.

Der letzte deutsche Sieg datiert aus dem Jahr 2017. Neben Deutschland zählen auch Frankreich, Schweden und Norwegen zu den Favoriten. Bei den Olympischen Spielen 2022 waren die deutschen Biathleten auf Platz fünf gelandet. Voigt hatte als Startläuferin einen rabenschwarzen Tag erwischt und als 15. an Herrmann-Wick übergeben.

Biathlon-WM in Oberhof: Deutscher Coup zum Start?

Nun also die nächste Chance auf der ganz großen Bühne: Das erste Rennen der WM gilt als Standortbestimmung. Ein deutscher Coup könnte von Beginn an für eine begeisternde Heim-Atmosphäre in der Arena am Rennsteig sorgen und das DSV-Team durch die Titelkämpfe tragen.

Zuletzt war für die Deutschen in der Mixed-Staffel allerdings wenig zu holen. 2021 in Pokljuka waren die Medaillenränge weit weg, ein Jahr zuvor kostete in Antholz eine Strafrunde von Herrmann den fest eingeplanten Podestplatz.

Zeitplan und Sieger der Biathlon-WM in Oberhof

Datum Wettbewerb Startzeiten Sieger Mittwoch, 8. Februar Mixed-Staffel (4x6 km) 14.45 Uhr -- Freitag, 10. Februar Sprint der Frauen (7,5 km) 14.30 Uhr -- Samstag, 11. Februar Sprint der Männer (10 km) 14.30 Uhr -- Sonntag, 12. Februar Verfolgung der Frauen (10 km) & Verfolgung der Männer (12,5 km) 13.25 Uhr & 15.30 Uhr -- Dienstag, 14. Februar Einzel der Männer (20 km) 14.30 Uhr -- Mittwoch, 15. Februar Einzel der Frauen (15 km) 14.30 Uhr -- Donnerstag, 16. Februar Single-Mixed-Staffel (4x3 + 1,5 km) 15.10 Uhr -- Samstag, 18. Februar Staffel der Männer (4x7,5 km) & Staffel der Frauen (4x6 km) 11.45 Uhr & 15.00 Uhr -- Sonntag, 29. Februar Massenstart der Männer (15 km) & Massenstart der Frauen (12,5 km) 12.30 Uhr & 15.15 Uhr --

Biathlon-WM 2023 LIVE im TV, Stream & Ticker

TV: ARD (ab 15. Februar), ZDF (ab 8. Februar), Eurosport (komplett)

Stream: discovery+, Mediatheken von ARD und ZDF

