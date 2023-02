Breitenreiter-Nachfolger: Matarazzo neuer TSG-Trainer

Pellegrino Matarazzo soll die TSG Hoffenheim vor dem Abstieg aus der Fußball-Bundesliga bewahren. Der Klub von Mehrheitseigner Dietmar Hopp verkündete am Mittwoch die Verpflichtung des 45 Jahre alten Trainers, der einen Vertrag bis Juni 2025 erhielt. Matarazzo folgt auf Andre Breitenreiter, von dem sich die Kraichgauer als Folge ihrer monatelangen Talfahrt am Sonntag getrennt hatten. Der neue Coach feiert am Samstag gegen Bayer Leverkusen (15.30 Uhr/Sky) seinen Einstand.