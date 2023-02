Erdbeben-Katastrophe: Auch Ronaldo erschüttert - Ex-Kollege mit Auktion für Türkei

Merih Demiral versteigert ein Trikot von Cristiano Ronaldo. Der Erlös aus der Aktion soll den Opfern der Erdbeben-Tragödie in seiner Heimat zugute kommen.

Der türkische Nationalspieler Merih Demiral sammelt Gelder für die Opfer der Erdbebenkatastrophe in seiner Heimat.

„Ich habe gerade mit Cristiano gesprochen. Er ist sehr traurig über das, was in der Türkei passiert ist“, schrieb Demiral bei Twitter: „Wir versteigern ein signiertes Ronaldo-Trikot aus meiner Sammlung. Der gesamte Erlös wird für die Erdbebenregion verwendet und an AHBAP (türkisches Netzwerk freiwilliger Helfer, Anm.) gespendet.“