Vorbei an Abdul-Jabbar: „King“ James bricht NBA-Punkterekord

Der viermalige Champion LeBron James hat in der Basketball-Profiliga NBA den ewigen Punkterekord gebrochen und Kareem Abdul-Jabbar nach 34 Jahren als die Nummer eins abgelöst. Im Spiel seiner Los Angeles Lakers gegen Oklahoma City Thunder kam der Superstar am Dienstag (Ortszeit) bereits am Ende des dritten Viertels auf 36 Punkte und verbesserte sich auf 38.388, Abdul-Jabbar (75) hatte seine Karriere 1989 mit 38.387 Punkten beendet.