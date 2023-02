NBA: LeBron ist der Größte! Lakers-Star knackt Scoring-Rekord von Kareem Abdul-Jabbar

Im Spiel seiner Los Angeles Lakers gegen die Oklahoma City Thunder gelangen dem 38-Jährigen 10,9 Sekunden vor Ablauf des dritten Viertels die entscheidenden zwei Punkte zum 99:104 aus Lakers-Sicht, um an der bisherigen Nummer 1, Kareem Abdul-Jabbar (38.387 Punkte) vorbeizuziehen. Mit einem Fadeaway machte sich LeBron endgültig unsterblich. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NBA)

Spiel wird nach LeBron-Rekord unterbrochen

Danach brachen in der Crypto.com Arena alle Dämme: Der Schiedsrichter unterbrach die Partie und die Fotografen stürmten auf den Court, um ein Foto des frisch gebackenen All-Time-Scoring-Leaders zu erhaschen. LeBron reckte die Arme in die Höhe und man spürte die Erleichterung in seinem Gesicht. Die Fans huldigten ihm mit Sprechchören. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NBA)