Bellingham-Poker: Zwei Top-Klubs bereits raus! Klopp-Krise macht BVB Hoffnung

Hat der BVB doch noch eine Chance auf einen Verbleib von Jude Bellingham in der kommenden Spielzeit? Die aktuelle Krise des FC Liverpool könnte den Dortmundern in die Karten spielen.

Der Engländer tendiert zu einem Wechsel in die Heimat. „Wenn man sich im Bellingham-Lager und generell in England umhört, stellt man fest, dass eine heiße Spur zu Jürgen Klopp und dem FC Liverpool führt“, berichtet SPORT1-Chefreporter Patrick Berger in einer neuen Ausgabe des erfolgreichen SPORT1-Podcast „Die Dortmund-Woche“. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)