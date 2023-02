Bayern-Star Manuel Neuer mit Zukunft beim DFB? Das sagt Rudi Völler

Bayern vs. Neuer: "Steuert auf einen Bruch zu"

„Er (Manuel Neuer; Anm. d. Red.) ist der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft, auch wenn im Moment eine gewisse Diskussion da ist durch die Art und Weise, was in den vergangenen Wochen so passiert ist. Aber ich glaube, das ist die Hysterie, die bei den Bayern noch da ist“, erklärte Völler vor dem Pokal-Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und Darmstadt 98 bei Sky.