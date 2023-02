Irrer Pokal-Fight! Eintracht Frankfurt ringt Darmstadt 98 bei Götze-Gala nieder

Wahnsinns-Derby in Frankfurt: Die Eintracht hat einen irren Pokal-Fight gegen Darmstadt 98 gewonnen! (NEWS: Alle aktuellen Infos zum DFB-Pokal)

SGE-Shootingstar Randal Kolo Muani hatte Frankfurt bereits in der 6. Minute in Führung gebracht. Darmstadt drehte das Spiel, ging durch einen Blitz-Doppelpack von Mathias Honsak in Führung (29./31.).