Völler glaubt an Neuer-Zukunft im DFB-Tor

Rudi Völler glaubt fest an eine Rückkehr von Manuel Neuer in das Tor der deutschen Fußball-Nationalmannschaft.

Frankfurt am Main (SID) - Rudi Völler glaubt fest an eine Rückkehr von Manuel Neuer in das Tor der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. „Natürlich, er ist der Kapitän“, antwortete der DFB-Sportdirektor am Dienstagabend bei Sky auf die Frage, ob der Schlussmann von Rekordmeister Bayern München nach seiner schweren Verletzung noch eine Zukunft bei der Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) habe.