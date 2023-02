Anzeige

WWE-Ikone erleidet Schlaganfall: Große Sorge um Jerry "The King" Lawler Große Sorge um Wrestling-Ikone

Jerry "The King" Lawler erholt sich laut Berichten von einem Schlaganfall © Imago

Martin Hoffmann

Zehn Jahre nach seinem Herzinfarkt vor laufender WWE-Kamera bangt die Wrestling-Welt wieder um Jerry „The King“ Lawler: Er soll einen Schlaganfall erlitten haben.

Die Wrestling-Welt bangt um einen legendären WWE-Kommentator - und einen der größten und populärsten Showkämpfer der vergangenen Jahrzehnte.

Laut übereinstimmenden US-Medienberichten, ist Jerry „The King“ Lawler mit ernsten gesundheitlichen Problemen in ein Krankenhaus in Florida eingeliefert worden. Das NBC-Lokalportal in Lawlers Geburtsstadt berichtet, dass der 73-Jährige in seinem Anwesen in Fort Myers einen Schlaganfall erlitten hätte und sich aktuell von der Operation erhole.

Lawler sei bei Bewusstsein, die Situation sei jedoch „sehr ernst“, berichtet der Wrestling-Journalist Dave Meltzer. (NEWS: Alle Neuigkeiten zum Thema WWE)

Der „King“, noch vor zwei Wochen als Gastkommentator bei der Jubiläumsausgabe der TV-Show Monday Night RAW zu sehen, hatte 2012 einen Herzinfarkt vor laufender Kamera überlebt, einen ersten Schlaganfall hatte er 2018 erlitten. Auch nun kamen schnell zahlreiche Genesungswünsche aus der Szene.

Jerry Lawler bekannt durch legendäre Fehde mit Andy Kaufman

Der scharfzüngige Lawler ist WWE-Fans vor allem als langjähriger Co-Kommentator und kongenialer Partner der Legende Jim Ross in Erinnerung, sein Vermächtnis ist jedoch weit umfassender.

In den siebziger und achtziger Jahren wurde Lawler als größter Publikumsliebling der Wrestling-Hochburg Memphis zu einem regionalen Volkshelden. Über die Wrestling-Fangemeinde hinaus bekannt wurde der „King“ (der sich mit seinem Spitznamen auch vor dem ebenfalls aus Memphis stammenden Elvis Presley verbeugte) durch seine Fehde mit dem großen und tragisch früh verstorbenen Comedian und Schauspieler Andy Kaufman.

Andy Kaufman und Jerry "The King" Lawler in einem ihrer Matches

Das inszenierte Scharmützel - ausgetragen unter anderem auch in der Late-Night-Show von David Letterman - wurde sogar in Hollywood verewigt: In dem Biopic „Man on the Moon“ spielte Lawler sich selbst und stellte die Rivalität zusammen mit Kaufman-Darsteller Jim Carrey nach.

Langjährige Institution bei WWE

Bei WWE hatte Lawler Mitte der Neunziger eine große Fehde mit Bret „The Hitman“ Hart und wurde danach vor allem als Kommentator eine Institution - stieg in regelmäßigen Abständen aber auch weiter in den Ring.

2011 forderte er mit über 60 Jahren sogar nochmal den damaligen WWE-Champion The Miz in einem Pay-Per-View-Titelmatch heraus, er verstrickte sich danach auch in Fehden mit CM Punk und Kommentatoren-Kollege Michael Cole.

Nach dem Infarkt-Schock 2012 - dem ein Kampf vorausgegangen war - hörte WWE auf, Lawler im Ring einzusetzen. In kleineren Ligen blieb Lawler aber bis zuletzt für Nostalgiekämpfe aktiv.