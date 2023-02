DFB-Pokal: SC Freiburg siegt beim SV Sandhausen - zieht ins Viertelfinale ein

Der SC Freiburg ringt den SV Sandhausen nieder und zittert sich ins Pokal-Viertelfinale. Das Spiel wird durch zwei späte Tore in der Schlussphase entschieden.

Das Team von Trainer Christian Streich gewann mit 2:0 beim SV Sandhausen und steht wie in der vergangenen Saison in der Runde der letzten acht. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan des DFB-Pokals)

Das 1:0 erzielte Philipp Lienhart nach einer Ecke (87.). Nils Petersen legte in der Nachspielzeit mit einem Kunstschuss aus rund 20 Metern nach (90.+5). Kurios: Alle Freiburger Tore in dieser Pokal-Saison fielen nach der 82. Minute. (Kolumne: Streich muss aufpassen!)

Freiburg hatte in der vergangenen Saison das Finale von Berlin erreicht, scheiterte dort im Elfmeterschießen an RB Leipzig. Am Wochenende verlor der SC mit 1:5 bei Borussia Dortmund.