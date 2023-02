Erschreckende Umfrage-Ergebnisse! Die traurige Wahrheit über FIFA-Points

Kaum ein Thema polarisiert die FIFA-Szene derart stark wie die negativen Folgen, die mit dem übermäßigen Kauf von FIFA-Points einhergehen können - zumal das Spiel keine Altersbeschränkung aufweist und so auch Jugendliche in den Kontakt mit Glücksspiel kommen. Eine neue Umfrage lieferte dazu nun erschreckende Ergebnisse.

Mit FIFA Points können innerhalb der beliebten Fußball-Simulationsreihe FIFA Mikrotransaktionen durchgeführt werden. Besonders das Öffnen von Packs im FUT-Modus steht dabei regelmäßig aufgrund der Glücksspielthematik in der Kritik.

Jetzt hat die aufwendige Studie eines Twitters-Users für neuen Zündstoff in der Diskussion gesorgt, da die veröffentlichten Daten erschreckende Erkenntnisse über die negativen Auswirkungen liefern, die durch den Erwerb der virtuellen Währung verursacht werden können.

FIFA 23: Studie liefert erschreckende Ergebnisse

An der Umfrage haben nach Angabe von Ersteller „Waldy - FIFA“ in Summe über 1200 Personen partizipiert. Die Ergebnisse postete der FIFA-Enthusiast auf seinem Twitter-Account und in ging einem ausführlichem Thread genauer auf die wichtigsten Erkenntnisse ein, die er anhand der gesammelten Daten gewinnen konnte.