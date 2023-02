Skisprung-Routinier Ammann für zwölfte WM nominiert

Ammann hatte 1999 im österreichischen Ramsau erstmals an einer WM teilgenommen und anschließend nur 2001 in Lahti gefehlt. 2007 in Sapporo holte der viermalige Olympiasieger Gold von der Groß- und Silber von der Normalschanze, hinzu kamen zwei Bronzemedaillen 2009 und 2011. In der laufenden Saison hat Ammann erst drei Weltcuppunkte gesammelt.