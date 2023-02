Manchester United: Casemiro verliert die Nerven - "Er sollte verhaftet werden"

Am vergangenen Wochenende konnten die Red Devils erneut drei Punkte einfahren. Im heimischen Old Trafford bezwang man Gegner Crystal Palace mit 2:1. Doch der Sieg hatte für die Anhänger der Red Devils einen faden Beigeschmack. In der 70. Spielminute kam es nach einem Foulspiel zu einer Rudelbildung. Casemiro war mittendrin im Geschehen und würgte seinen Gegenspieler Will Hughes. Nach Einsatz des VAR´s sah er die Rote Karte. (DATEN: Die Tabelle der Premier League)