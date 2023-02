Thomas Letsch: "Ohne Mut und Risiko keine Chance"

„Wir dürfen nicht den Fehler machen, dass wir uns verstecken. Der Sicherheitsgedanke hier in einem Heimspiel im Achtelfinale wäre der falsche Ansatz“, fügte der 54-Jährige an, der mit seinem Team zuletzt in der Bundesliga fünf Siege in Folge im Ruhrstadion feierte. (DFB-Pokal: VfL Bochum - Borussia Dortmund, ab 20.45 Uhr im LIVETICKER)