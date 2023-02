Bundesliga: Bayern-Stars Musiala und Davies "praktisch Familie"

Anzeige

Alphonso Davies und Jamal Musiala spielen bereits seit mehreren Jahren beim FC Bayern zusammen. Nun überraschen die Youngsters in der jüngsten Ausgabe des Mitglieder-Magazins.

Alphonso Davies und Jamal Musiala verbindet eine echte Männer-Freundschaft. Wie eng die Bindung zwischen den beiden Spielern des FC Bayern ist, zeigt die neuste Ausgabe des FCB-Mitglieder-Magazins „51″.

In einem gemeinsamen Interview sagt Musiala: „Mit Phonzy kann man wunderbar lachen. Ich denke, mit ihm an deiner Seite hast du einfach immer Spaß. Das ist sein Naturell. Mir ist in einer Freundschaft außerdem wichtig, dass man über alles reden kann. Bei Phonzy fühlt es sich so an, als wäre er praktisch Familie.“

Musialas Wertschätzung für Davies beruht auf Gegenseitigkeit. „Zwischen Jamal und mir stimmt die Chemie, auf dem Spielfeld und außerhalb. Da ist ein tiefes gegenseitiges Verständnis. Und wir können gemeinsam Spaß haben – auch das ist wichtig, wenn man viel Zeit zusammen verbringt“, erklärt Davies.

Musiala und Davies sticheln: „Denkt, er sei im Basketball besser als ich“

Zu der Freundschaft der beiden gehören auch kleine Sticheleien untereinander. So meint der Kanadier: „Jamal sprüht immer vor guter Energie. Das geht sogar so weit, dass er denkt, er sei im Basketball besser als ich.“

Der deutsche Nationalspieler kontert grinsend: „Zum Basketball sage ich jetzt mal nichts mehr.“ Die Antwort von Davies folgt prompt. „Man sieht schon, wie es in unserer Freundschaft so läuft: Es werden viele Jokes gemacht“, schildert der Außenverteidiger.

Doch bei allen Scherzen untereinander ist auch die gegenseitige Wertschätzung immens. „Wenn ich sein unfassbares Talent, seinen Ehrgeiz und seinen ganzen Tatendrang sehe, sehe ich ihn eines Tages mit dem Ballon d‘Or in der Hand. Wenn Jamal genauso weitermacht wie in den vergangenen Monaten, ist allein der Himmel die Grenze für ihn“, erläutert Davies. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Worte, die bei Musiala runtergehen wie Öl. „Da möchte ihn am liebsten einfach kurz umarmen. Es ist natürlich schön, so was zu hören“, schwärmt der 19-Jährige.

Davies und Musiala loben „Mia san mia“ beim FC Bayern

Dabei reden die beiden Youngsters auch über ihren Wertschätzung für den aktuellen Arbeitgeber. Besonders das viel gelobte „Mia san mia“-Credo ist für sie enorm wichtig. „Beim FC Bayern wird dir vermittelt, immer an dich zu glauben und dich immer am Maximum zu orientieren. Diese Identität gefällt mir sehr, denn genauso denke ich auch: Wenn du nicht daran glaubst, dass du der Beste sein kannst, ist das in meinen Augen die falsche Herangehensweise“, sagt Musiala.

Dabei gehört er wie Davies, der erst 22 Jahre alt ist, zur Zukunft der Münchner. „Bayerns ‚Next Gen‘ zu sein, ist immer das Ziel“, meint der 2019 aus der MLS gewechselte Profi und ergänzt, „wir sind noch immer sehr jung, machen unsere Erfahrungen und sehen es als Privileg, von Manu, Thomas, Jo, Leon und den anderen lernen zu können.“

