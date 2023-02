Biathlon-WM: Zeitplan, Ergebnisse & deutsche Starter! Alle Infos zur Biathlon-Weltmeisterschaft mit Kalender, TV-Übertragung & Co.

In Oberhof steigt in der Arena am Rennsteig vom 8. bis 19. Februar die Biathlon-WM. (Alle Rennen der Biathlon-WM 2023 im LIVETICKER)

Das Wintersportzentrum in Thüringen war bereits 2004 WM-Ausrichter, in Deutschland findet die Biathlon-WM damit zum achten Mal statt. Neben Oberhof waren bislang Garmisch-Partenkirchen (1966), Altenberg (1967) und Ruhpolding (1979, 1985, 1996 und 2012) Austragungsorte.

Biathlon: Seit wann gibt es die WM?

1958 fand in Saalfelden/Österreich die Premiere statt. Bis 1983 waren ausschließlich Männer am Start. Ab 1984 waren auch die Frauen dabei, aber bis 1988 fanden die Wettbewerbe an getrennten Orten statt. Erst seit 1989 starten Frauen und Männer an einem Austragungsort.