Vizemeister Basel entlässt Trainer Frei

Der Schweizer Vizemeister FC Basel hat sich mit sofortiger Wirkung von seinem Cheftrainer Alex Frei (43) getrennt. "Mit drei Punkten Vorsprung auf den letzten Tabellenplatz, bei gleichzeitigem Aufwind der hinter dem FCB platzierten Teams, fehlt der Klubführung in der aktuellen Konstellation die Perspektive und der Glaube an zeitnahe Besserung", heißt es in einer Mitteilung des Klubs am Dienstag. Basel steht nach 19 Spielen mit nur 22 Punkten auf einem enttäuschenden siebten Rang.