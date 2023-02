Football: Hamburg Sea Devils zurück im Volkspark

Die Hamburg Sea Devils aus der European League of Football (ELF) kehren in der neuen Saison für ihr erstes Heimspiel ins Volksparkstadion zurück.

Die Hamburg Sea Devils aus der European League of Football (ELF) kehren in der neuen Saison für ihr erstes Heimspiel ins Volksparkstadion zurück. Durch eine Kooperation mit dem Hamburger SV wurde es möglich, am 11. Juni in der Arena des Fußball-Zweitligisten gegen Rhein Fire aus Düsseldorf zu spielen. Die "Seeteufel" hatten von 2005 bis 2007 ihre NFL-Europe-Spiele im HSV-Stadion ausgetragen.