Darts: Ein schlechter Witz mit heftigen Folgen! Darts-WM-Starter verliert alle Sponsoren

Bitterer Tag für Diogo Portela. Der Darts-Profi veröffentlicht in den sozialen Medien einen Witz und verliert in der Folge alle seine Sponsoren.

Dieser Scherz ist nach hinten losgegangen – und zwar so richtig! (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)

Für Diogo Portela, Darts-Profi aus Brasilien, der schon sechsmal an der WM im Londoner Ally Pally teilgenommen hat, war der Sonntag alles andere als ein guter Tag.

Am Morgen hatte der 34-Jährige einen Witz auf seinem Twitter-Account veröffentlicht. Eigentlich nicht ungewöhnlich, postet Portela doch jeden Tag einen Witz. Dieser kam allerdings alles andere als gut an.

So schrieb der Darts-Spieler: „Was bringt traurige Menschen zum Springen? Brücke.“

Portela verliert Sponsoren nach Tweet

Es dauerte nicht lange, ehe es negative Reaktionen hagelte. Und es kam noch schlimmer: An nur einem Tag verlor „Brazilliant“, so sein Spitzname, laut eigenen Angaben alle seine Sponsoren. (PDC Order of Merit: Aktuelle Weltrangliste im Darts)