DFB-Pokal: Randale-Derby zwischen Frankfurt und Darmstadt droht! Eintracht reagiert

Rund um die Partie gab es allerdings bereits die ersten Vorfälle. Ein Fanshop in der Darmstädter Innenstadt wurde von Eintracht-Fans beschmiert. Laut Bild wollten einige Anhänger der Frankfurter am Freitagabend Darmstadt-Fans auf ihrer Rückreise aus Sandhausen an einem Bahnhof abfangen, was die Polizei noch verhindern konnte. Der Banner „Lilienschweine schlagen“ im Eintracht-Fanblock nach dem Erfolg gegen Hertha wirkte ebenfalls nicht deeskalierend.