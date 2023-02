WSOP 2021 Exklusiv auf SPORT1

Exklusiv im Free- TV überträgt SPORT1 in 51 Folgen die Highlights der WSOP 2021. Davon werden in 15 Folgen die besten Momente des Main Events gezeigt.

Als Gründervater der World Series of Poker gilt Benny Binion. 1969 hatte Binion die „Texas Gamblers Reunion“ in Reno organisiert. Das Ziel war, Poker einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen. 1970 wollte er das Event in seinem eigenen Casino, dem „Binions Horseshoe“ in Las Vegas, aufziehen.