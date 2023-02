Anzeige

Alpine Ski-WM: Die Kombination der Männer LIVE im TV, Stream, Ticker Männer kämpfen um erstes WM-Gold

Am Dienstag starten auch die Männer in die Alpine Ski-WM. Wie bei den Frauen werden die ersten Medaillen in der Alpinen Kombination vergeben.

Die Medaillenjagd bei der Alpinen Ski-WM hat begonnen!

Vom 6. bis zum 19 Februar werden in den beiden französischen Wintersportorten Courchevel (Männer) und Meribel (Frauen und Parallel-Rennen) die 47. Alpinen Ski-Weltmeisterschaften ausgetragen. (So läuft die Ski-WM)

Nachdem am Montag die erste Medaillen-Entscheidung bei den Frauen gefallen ist, geht es am zweiten Wettkampftag mit der Kombination der Männer weiter. Im ersten Durchgang (ab 11 Uhr im LIVETICKER) duellieren sich die Athleten in einem Super-G, bevor um 14.30 Uhr der Slalom-Durchgang über die Medaillen entscheidet.

Alpine Ski-WM: Die Kombination der Herren

Zu den Favoriten zählen Alexis Pinturault (Frankreich), Loic Meillard (Schweiz) und Marco Schwarz (Österreich). Letztgenannter will seinen Titel von 2021 in Cortina d‘Ampezzo verteidigen.

Doch gerade der Schweizer Meillard lieferte in dieser Saison in allen Disziplinen starke Resultate, er könnte nun in Frankreich seinen ersten großen Sieg feiern.

Indes werden die deutschen Starter Simon Jocher (Garmisch), Romed Baumann (Kiefersfelden) und Andreas Sander (Ennepetal) im Kampf um die vorderen Plätze wahrscheinlich keine Rolle spielen.

Der letzte deutsche WM-Sieg in dieser Disziplin liegt auch schon eine ganze Weile zurück: 1964 jubelte Luggi Leitner in Innsbruck über Gold.

Der traditionelle alpine „Zweikampf“ aus einer Abfahrt und einem Slalom (mit zwei Durchgängen) ist zum Stiefkind der Ski-Szene geworden. Im Weltcup gibt es keine Kombination mehr, bei Olympia und Weltmeisterschaften wird sie noch ausgetragen - allerdings seit 2007 nur noch mit einem Slalom-Lauf und seit 2021 mit einem Super-G statt einer Abfahrt.

Alpine Ski-WM 2023 LIVE im TV, Stream & Ticker

TV: ZDF (bis 14. Februar), ARD (ab 15. Februar), Eurosport (komplett)

Stream: zdf.de, Sportschau, Eurosport Player

