NBA: Brooklyn Nets verlieren nach Irving-Trade - Mavs-Sieg auch ohne Doncic

Nun kassierten die Nets in der ersten Partie nach dem Wechsel eine 116:124-Pleite gegen die Los Angeles Clippers, rutschten in der Tabelle hinter den Cleveland Cavaliers auf Rang fünf. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NBA)

Obwohl die Clippers die Partie gewannen, schrieb der Nets-Guard Cam Thomas ein Stückchen NBA-Geschichte. Nachdem der erst 21-Jährige im vorigen Spiel gegen Washington 44 Punkte erzielte, waren es diesmal 47. Nur Legende LeBron James war in der Historie bei Back-to-Back-40-Punkte-Spielen jünger.

Die Dallas Mavericks konnten unterdessen Irving noch nicht einsetzen. Auch Superstar Luka Doncic fehlte erstmals in dieser Spielzeit aufgrund einer Fersenverletzung. (DATEN: Alle Tabellen der NBA)

Die beiden Spieler werden von nun an wohl beide größere Rollen im Team übernehmen. Bereits am Mittwoch wird gegen die Clippers mit dem Debüt von Irving gerechnet. Donic fällt weiterhin aus. Daher werden die Guards frühestens am Wochenende zum ersten Mal gemeinsam auf dem Parkett stehen.